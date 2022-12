Pedro Pagés y el conjunto Río despiden el año en Uhlalá

El jueves 8 desde las 21 hs, Pedro Pagés y el conjunto Río se presentarán en Uhlalá Café Concert (Tucumán 2832), compartiendo escenario junto a Cazadores Recolectores. En su visita a Radio Nacional Santa Fe el músico anticipó que el recital "reúne una intensidad que tiene cierta conexión" y será "un recorrido de todo el material de estos años transitados" -además de canciones aún no estrenadas-.

Pedro también contó en Sospechosamente Light cómo fue el armado de la banda que completan Colo Ayala (bajo) y Checho Rosa (percusión). El artista reflexionó sobre el lugar que ocupa la música en su vida: "Más allá de lo técnico, es un vehículo facilitador para poder contar algo", amplió. Y, luego de mencionar sus referencias artísticas, dijo que "siento que la música me habla: creo fielmente en lo que la música me propone". Finalmente, interpretó dos canciones de su autoría: "No sé" y "Los ojos hoy".