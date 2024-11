Pedro Damián Monzón, símbolo de Independiente: “Los jugadores de la Selección tienen hambre de ganar”

El exfutbolista Pedro Damián Monzón, símbolo de Independiente, contó por qué dejó de ser el técnico de la reserva del club de Avellaneda y, en la previa del partido de esta noche de la Selección Argentina con Paraguay, ensalzó a los jugadores de la celeste y blanca porque “tienen hambre de ganar”.

En diálogo con Pasión Nacional, dijo estar “un poco apenado por irme de Independiente. Tomé la decisión de no seguir porque no estaba de acuerdo con algunas metodologías de trabajo de los juveniles”.

En otro pasaje de la entrevista, Monzón expresó que tomó la decisión “con mucho dolor, mucha tristeza, pero son mis convicciones” y dijo que “en los trabajos hay que estar cómodos, contentos”.

En cuanto a su trabajo en inferiores, el exdefensor destacó que “el año pasado, después de 33 años, salió campeón la reserva de Independiente, no por mí, sino por los chicos”, muchos de los cuales -recordó- “hoy están en Primera”.

Consultado por si trabajaría en otro club, dijo: “Quiero trabajar. Hoy se necesita para pagar el alquiler, la obra social, el colegio del nene que va a cumplir 8 años el 26 de noviembre, tengo 8 hijos y los más grandes siguen mangueando”.

Monzón, nacido en Goya, Corrientes, en 1962, tuvo una larga carrera en Independiente, donde entre otros títulos obtuvo la Copa Libertadores e Intercontinental en 1984.

Pero también tuvo una participación destacada en la Selección. En Seúl 1988 fue convocado como defensor por el entrenador Carlos Pachamé. Y en el Mundial de Italia 1990 metió el gol del empate ante Rumania, y fue expulsado en la final ante Alemania, luego de reemplazar a Oscar Ruggeri.

En la entrevista tuvo tiempo para alabar al entrenador de la Selección, Lionel Scaloni. “Te voy a hablar con envidia sana, porque el entrenador principalmente no quiere dejar de ganar, de competir. Me encanta que el técnico piense de esta manera, Ahora dice que el jugador que no tiene rodaje le va a costar estar en la Selección. Pocos confiamos en Scaloni cuando el Chiqui Tapia lo puso en la Selección Mayor, pero gracias a Dios nos demostró la gran capacidad que tiene”, reconoció a la vez que ponderó el “hambre de ganar” de los jugadores.