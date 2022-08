Pedirán la nulidad de la empresa adjudicataria en la Justicia

La oposición del Concejo Deliberante capitalino planteará ante la Justicia que la empresa adjudicataria del estacionamiento medido, que impulsó hace poco más de un mes la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, estaba concursada por lo que no podría haber sido oferente. “Estamos tratando de direccionar la cuestión y lo que estamos diciendo es que no queremos politizarla, las pruebas están a la vista. Lógicamente van a tratar de defender, de cambiar el ángulo de la discusión, van a tratar de decir que es una cuestión netamente política y es por eso que insistimos en que no queremos entrar en cuestiones políticas. Tenemos las pruebas que indican que la empresa al momento de ser adjudicataria, estaba en concurso, por lo que le pedimos a la Justicia que resuelva. Yo, al menos, soy muy verticalista en ese aspecto y siempre he hablado de unidad, creo que no hay margen para que el peronismo enfrente una elección si no hay unidad. Yo apelo a la unidad y eso pasa por quienes conducen, quienes son Juan Manzur y Osvaldo Jaldo”, opinó Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

DESCARGAR