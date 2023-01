"Pedimos representación de trabajadores en IAPOS"

María José Barrios, secretaria general del sindicato de Rufino y secretaria de organización de FESTRAM - Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe- dialogó con Nacional Santa Fe.

"Insistimos en el pedido de formar parte del directorio de IAPOS en la toma de decisiones que involucra a trabajadores y trabajadoras. Somos un total de casi 530.000 trabajadores y trabajadoras, municipales y comunales de toda la provincia", explicó.

"Es mucha la problemática como por ejemplo el plus de atención alto, o el tema de las cirugías , algunas importantísimas, cuando no se puede desde la obra social realizarlas sin pasar por toda la burocracia de pagar para pedir luego el reintegro, etc. La salud no es un lujo, es una necesidad primaria", aseguró Barrios.