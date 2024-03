"Pedimos que las provincias no quedemos afuera"

La diputada provincial del bloque Juntos, Carina Riccomini, en diálogo con Es Ahora se refirió al respaldo político de la legislatura neuquina por las hidroeléctricas. Durante la sesión de ayer se aprobó por mayoría un proyecto de comunicación al Congreso Nacional, Riccomini señaló que "Para poder ser escuchados, creo que hay una expectativa muy grande legisladores de distintas banderas políticas. Tenemos esperanza que podamos ser convocados a una mesa de negociación.”

“En la sesión respaldamos la postura de la provincia que viene sosteniendo el gobernador Rolando Figueroa. Uno de los temas que vemos con mucha preocupación es el renuevo de las concesiones de las hidroeléctricas y el traspaso de las mismas porque se vencieron los contratos, se vencieron los tiempos y cambiamos el gobierno nacional. La preocupación que expresamos los diputados con estos proyectos de comunicación es que el gobierno no ha convocado a las provincias para ser parte de la mesa de resolución ni participación. Nos preocupa porque el recurso hídrico es uno de los más importantes que tiene la provincia que genera electricidad y energía para todo el país.”

“Todos los legisladores hemos entendido que debemos acompañar a quienes nos representan provincialmente en la Nación. No podemos mirar para otro lado cuando todos los gobernadores de las provincias del sur se han unido en una cumbre para debatir, preparar proyectos y consultas para hacer al Gobierno nacional. Lo que primero se pide es que las provincias no quedemos afuera de la toma de decisiones.”

“Con el vencimiento de concesiones hoy los neuquinos no contamos con el beneficio de la Tarifa Comahue y ha impactado en nuestros servicios, en nuestras boletas.”

“Somos los que producimos, los que tenemos el recurso y somos los que pagamos más caro esos servicios del gas, de la luz.”

Al respecto del pronunciamiento por la quita del subsidio al transporte público de pasajeros señaló que “No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Necesitamos que se revea esta situación, hay mucha gente que trabaja y se traslada de una localidad a otra. El haber sacado el subsidio al transporte implica una suba enorme en su pasaje. Los aumentos no llegan a los sueldos de las personas que trabajan, gente que trabaja en Junín de los Andes y va San Martín de los Andes, gente que vive en Senillosa y va a Neuquén capital o Plottier o Centenario, ni hablar si viene desde Río Negro hasta Neuquén. Todas estas cosas no se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones unilaterales desde Nación como decía en campaña “afuera” Hoy nuestra población está teniendo estos graves incidentes impactados en toda su economía.”

Ademas se refirió a la preferencia que presentó en la sesión en repudio a los hechos de violencia cometidos contra la intendenta de Las Lajas, María Espinosa y a la ex concejala de Bajada del Agrio, Vanesa Vinez.

“Vanesa Vinez ha tenido que renunciar a su banca para el período 2023-2027. Directamente no pudo asumir y lo hizo por temor a que suceda algo a su integridad física y emocional. Nos preocupa muchísimo que nadie se haya solidarizado ni que hayan tomado cartas en el asunto.”

“Debemos que visibilizar más que nunca y comenzar a erradicar todo tipo de violencia, no solamente la violencia de género sino también violencia política y laboral. Todas juntas y levantar la voz.”