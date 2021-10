Pedido de justicia para Marilú Robledo

El hermano de Marilú Robledo dió declaraciones en Radio Nacional Resistencia donde comentó la historia de su hermana, víctima de femicidio la semana pasada, y la marcha que realizaron para pedir justicia: " Marilú hizo 24 denuncias que quedaron plasmadas desde el año 2016 o 2018 aproximadamente, ella actualmente estaba separada de él hace dos años y medio porque había reiniciado su vida, y no hubo un accionar ni un acompañamiento y creemos que tampoco hubo una investigación por lo que pasó. No hubo un seguimiento con 24 denuncias, esta persona seguía libre.

En su momento le habían entregado el botón antipánico, pero su ex pareja se acercó y lo rompió, en una de las peleas. Este señor tenía la perimetral, no se podía acercar a ella ni a los chicos, de igual manera lo hacía. Nosotros consideramos que no debería haber estado suelto con 24 denuncias y más si son agravadas, eso no entiendo.

El año antepasado para la fecha de enero ella había denunciado que el tipo la amenazaba de muerte a ella y a sus hijos, en ese momento cuando ella se fue a enfrentarse a él para resguardar a los hijos, estuvo acompañada de mi hermano y fueron a la comisaría, ahí en ese momento se había intensificado la búsqueda, fue preso y a los cuatro meses lo largaron. Después quedó todo normal.

Ayer hicimos la marcha pidiendo justicia, la vida de mi hermana no la vamos a volver a tener, pero por lo menos un respaldo por parte del estado. Justo ayer tuvimos una audiencia con la vicegobernadora con un saldo positivo para los 3 niños. Queremos el resguardo que mi hermana tenía prometido para ellos en educación, salud y bienestar" comentó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

