Hoy vamos a acercarnos a la música que Rossini compuso después de retirarse de la ópera con Guillermo Tell, con apenas treinta y nueve años. Buena parte de esa producción puede englobarse en lo que el mismo Rossini llamó con humor “pecados de vejez”. Y a cuya publicación se negó terminantemente.

Se trata, ante todo, de canciones y piezas para piano, de corte neoclásico que anticipan la obra de compositores tales como Saint-Saëns, Satie y Stravinsky.