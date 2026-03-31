Peajes más ágiles: habilitan pagos con tarjeta y celular en accesos clave

Los peajes de algunos de los principales corredores viales del país comenzaron a incorporar pagos sin contacto, una modalidad que permite abonar con tarjetas o celulares sin necesidad de efectivo.

El sistema ya funciona en Acceso Norte, Acceso Oeste y en los corredores de las rutas nacionales 12 y 14, utilizados por miles de conductores que se trasladan hacia el Litoral.

La nueva modalidad utiliza tecnología contactless. Los usuarios solo deben acercar su tarjeta de crédito, débito o prepaga al lector del peaje, o bien un teléfono celular con tecnología NFC, para completar el pago.

Según explicaron desde el sector, el objetivo es agilizar el paso por las cabinas y reducir los tiempos de espera, especialmente en zonas con alto flujo de tránsito.

La implementación técnica está a cargo de la empresa Payway, que impulsa la incorporación de medios de pago digitales en distintos servicios de transporte.

Desde la compañía señalaron que el sistema forma parte de un proceso más amplio de modernización. En los últimos años, la tecnología sin contacto también comenzó a utilizarse en el subte y en algunas líneas de colectivos.

Con esta incorporación, las estaciones de peaje avanzan hacia un esquema cada vez más digital, orientado a simplificar el pago para los usuarios y mejorar la circulación en los principales accesos viales del país.