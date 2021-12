Paz Fereyra protagoniza “Ese fin de Semana”, de Mara Pescio

En “Espléndida Siesta” hablamos con Paz Ferreyra (Miss Bolivia) por su protagónico que se estrena el 9 de diciembre en el cine Goumont y en cine.ar TV.

El 9 de diciembre llega el estreno de “Ese fin de Semana”, que marca el debut en un rol protagónico en cine de Miss Bolivia, y que tuvo su premiere mundial en la sección Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El film es también la ópera prima de ficción de Mara Pescio, destacada guionista, y cuenta con el apoyo de INCAA, Ibermedia y el fondo de producción del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.

Julia (Miss Bolivia) está presionada por una deuda que debe saldar. Tiene que volver a su ciudad natal para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre, y decide aprovechar el viaje para recuperar el dinero de una vieja estafa que podría solucionar sus problemas económicos. Hace mucho tiempo que Julia no veía a su hija y no sabe con qué podrá encontrarse al regresar a Misiones. Clara (Irina Misisco), no quiere irse a Paraguay con su padre. Desea quedarse en el barrio donde ha nacido y donde tiene una vida junto a su novia con quien comparte el deseo de armar una banda de música.

Estreno CINE.AR TV

Jueves 9 y Sábado 11 a las 22 HS.