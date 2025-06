Paula Olivetto: "Hay un antes y un después de este fallo"

La diputada de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, conversó con Nicolás Yacoy sobre la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la "Causa Vialidad" por parte de la Corte Suprema.

Olivetto aseguró que este fallo marca "un antes y un después" en la historia política y judicial del país, destacando el fin de la impunidad para los delitos de corrupción.

"Venimos hablando de esto hace casi 17 años", remarcó Olivetto, aludiendo al largo camino judicial del caso.

"No es un tiempo propio de la justicia, pero bueno, mejor tarde que nunca". La legisladora enfatizó la importancia de este precedente para las futuras generaciones: "Es mejor para nuestros hijos, una Argentina donde no hay choreo es una Argentina donde no hay sonido, donde el choreo se paga". Esto, según ella, sentará un ejemplo para otros políticos encumbrados, demostrando que "no es gratis robar en la Argentina".

Olivetto explicó que los seres humanos necesitan el "peso y contrapeso institucional" para evitar la corrupción. Si bien reconoció que la lentitud del proceso judicial fue frustrante, la contundencia de la sentencia del Tribunal Oral y la ratificación de la Corte confirman que "la condena iba a quedar".

El fin del kirchnerismo y la reconfiguración política

La diputada sostiene que este fallo tendrá consecuencias tanto políticas como jurídicas. "Es un antes y un después. ¿Para dónde? Porque en algún lugar puede beneficiarse la propia Cristina Fernández porque el sistema se va a reconfigurar y porque evidentemente se va a dar una renovación dentro de distintos ámbitos del Partido Justicialista", analizó Olivetto. En ese sentido, interpretó la resolución como "el fin del kirchnerismo" y expresó su interés en ver qué surgirá de este proceso.

Recordó la larga lucha contra la corrupción, mencionando también la causa YPF, que, según ella, lleva 15 o 16 años.

Por otra parte la legisladora reivindicó el rol del gobierno de Cambiemos por haber entregado las pruebas que permitieron avanzar en la causa, señalando que "cuando no gobierna una asociación ilícita, las instituciones funcionan".

Describió los desafíos y presiones que enfrentaron durante años: "Gobernaban tipos que se atrevían... se secuestraron hijos de un fiscal, las cosas que hicieron con los jueces del Tribunal Oral, las amenazas que tuvimos las denunciantes, las amenazas que tuvieron los fiscales".

Con emoción, compartió la sensación de miedo que existió: "Nos inventaron causas judiciales, el miedo existió, no éramos supermujeres, llegábamos a las casas y teníamos a nuestros hijos". En un momento clave, la propia Elisa Carrió la expuso públicamente para preservar su seguridad, debido a la trascendencia de los escritos que firmaba como abogada en estas causas.

Finalmente, la diputada envió un mensaje a la sociedad: "No hay que entrar en provocaciones y pensar que esta Argentina está demostrándole al mundo que quien roba tiene alguna sanción". Se mostró optimista sobre una eventual "normalización", creyendo que quienes promueven el caos no podrán sostener sus acciones indefinidamente sin "ir a laburar".