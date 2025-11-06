Paula Oliveto sobre la causa Cuadernos: "Robaron tanto que no pueden ni caminar por la calle"

La titular de la Coalición Cívica y una de las denunciantes de la causa cuyo juicio oral comenzó hoy, habló con Viva la Pepa.

"Dejo mi banca y siento que cumplí, después del juicio "Vialidad", la causa "Cuadernos" es una de las causas más importantes del país".

Paula Olivetto repasó la jornada judicial del vivida en el Tribunal Oral Federal 7 en el que se abrió el proceso oral y por el que pasarán decenas de testigos en los próximos meses y destacó el rol de algunos medios y periodistas como así también de jueces y fiscales.

"Que importante es para la democracia el periodismo de investigación; quiero destacar el trabajo de los medios que se animaron y en particular de Diego Cabot, el fiscal Carlos Stornelli, los arrepentidos como Víctor Manzanares, aportaron mucha prueba a esa causa". "Los fiscales van a tratar de sostener la acusación pero detrás de los grandes empresarios involucrados están los estudios jurídicos y los lobbistas más importantes del país".

Al analizar el modus operandi y el rol de algunos imputados como el caso de Cristina Fernández, Olivettó reflexionó; "para qué la robaron si no la pudieron usar, no la pudieron disfrutar, no pueden ni caminar por la calle".