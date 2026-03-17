Paula Oliveto: "Se verificó que las cosas puntuales que decían los cuadernos eran ciertas"

La causa Cuadernos entró esta semana en una nueva etapa con el inicio de las indagatorias presenciales en el Tribunal Oral Federal 7. La primera citada es Cristina Fernández, quien cumple con la prisión domiciliaria en su casa de San José 1111 cumpliendo condena por la causa Vialidad y fue escoltada esta mañana hasta los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración.

Paula Oliveto, abogada y exdiputada por la Coalición Cívica, dialogó con el equipo de Primer round y recordó cómo fue la evolución de la investigación.

El caso se originó a partir de registros que documentaban pagos de sobornos en el ámbito de la obra pública durante gobiernos anteriores, lo que dio lugar a una investigación de gran escala que involucró a exfuncionarios y empresarios.

"Lo que hicieron quienes llevaron correctamente adelante la causa fue verificar a través de las antenas, las cámaras y los testimonios que las cosas puntuales que decía el cuaderno eran ciertas. Solo se sostuvo en la causa las cosas que pudieron ser verificadas", subrayó.

A lo largo de los años, la causa tuvo distintos avances judiciales, incluyendo procesamientos, elevaciones a juicio y debates sobre la validez de las pruebas y los mecanismos utilizados en la investigación.