Paula Marull revive el juego y la creatividad en Yo no duermo la siesta

En La Mañana de la Folklórica, Silvia Maruccio conversó con la actriz, dramaturga y directora Paula Marull, autora de Yo no duermo la siesta, obra que transita su séptima temporada en el Teatro Astros.

Inspirada en sus recuerdos de infancia en Esquina (Corrientes), la obra retrata una siesta de verano donde dos niñas, una vecina y la mujer que las cuida, atraviesan historias de amor, humor y realismo mágico. Con tono nostálgico y a la vez festivo, Marull propone volver a un tiempo sin pantallas, donde el aburrimiento era semilla de creatividad.

En el marco del Día de las Infancias, la función del lunes se sumará a una campaña solidaria en beneficio de una escuela de educación especial de Esquina, recolectando juguetes.

“El teatro también es una forma de devolver y compartir”, afirmó Marull.