Patronato dejó afuera a Colón de la Copa Argentina en los tiros penales

El Rojinegro se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Colón, de Santa Fe, en cancha de Newell's Old Boys, por 3-2 en definición por tiros penales, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos regulares.

En la próxima instancia el conjunto entrerriano se enfrentará con el ganador de la serie de 16avos. de final que el próximo miércoles 29 del corriente dirimirán Gimnasia y Esgrima La Plata y Flandria.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Francisco Álvarez y Facundo Cobos; Diego García, Jorge Valdéz Chamorro, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Marcelo Estigarribia y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Andrew Teuten; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 10m. Ábila (C) y 27m. Sosa (P).

Cambio en el ´primer tiempo: 13m. Augusto Schott por Teuten (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Alexander Sosa por Axel Rodríguez (P) y Juan Sánchez Miño por Schott (C), 18m. Jonathan Herrera por Estigarribia (P); Franco Leys por Valdéz Chamorro (P), 23m. Jonás Acevedo por Medina (P), 33m. Juan Barinaga por Nicolás Castro (P); Juan Álvarez por Luis Rodriguez (C) y Santiago Pierotti por Farias (C).

Amonestados: Guasone, Axel Rodríguez y Diego García (P). Luis Rodríguez (C).