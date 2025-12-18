Patricia Vázquez: “Estamos estrenando un Congreso más razonable”

La diputada de La Libertad Avanza celebró la nueva conformación de la Cámara baja que debate el proyecto de Presupuesto 2026.

“Estamos estrenando un Congreso más razonable, no el que padecimos en los últimos meses cuando la intención era destituir al presidente o avanzar con el juicio político”, sentención en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

Para la legisladora “es mentira que el Gobierno no quería el presupuesto”, sino que Unión por la Patria, “no lo quería”.

“Estamos avanzando con el rumbo que eligió la sociedad argentina en la última elección. La seriedad y la responsabilidad publica de cuidar la moneda argentina”, agregó.

“Esto es un cambio de paradigma para que la Argentina crezca y que todos los argentinos se beneficien por igual”, remarcó.

Sobre el procedimiento en que se abordó la sesión dijo que “es increíble que después del debate que se da en comisión se tenga que votar en el recinto artículo por artículo, porque ya se definió en comisión”.

“Esto es eficiencia parlamentaria, porque ese debate ya se dio. No es algo que traemos acá entre gallos y medianoches”, completó.

“Los tres proyectos que tienen dictamen de mayoría tienen un alma mater que es la que siempre sostuvo este gobierno, que es el déficit cero, que es lo que dijo Milei desde el principio de su gobierno, seguridad jurídica y seguridad económica”, cerró.