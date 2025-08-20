Patricia Vázquez: “Apelo a que diputados de otros bloques dejen de votar por despecho”

La diputada del PRO lamentó que en la sesión de este miércoles sobre discapacidad y jubilaciones algunos legisladores de bloques que habitualmente acompañan al Gobierno terminaron votando en contra por estar “dolidos por no haber estado en alguna lista electoral”.

“Esto no es contra un Presidente, es contra un país”, dijo la legisladora en el programa Viva la Pepa de Radio Nacional.

“Como ven que un presidente baja la inflación en menos de un año a un dígito por mes, están desesperados. Lo único que propone el kirchnerismo es volver a la decadencia que significaba regalar papelitos de colores”

“Reconocían que era una ley inviable, pero igual la terminan votando, y acompañando al kirchnerismo en este veto que no tiene ningún sentido. Es muy triste porque ni siquiera van por una convicción sino que lo hacen por un reproche”, señaló la diputada sobre el rechazo al veto al proyecto sobre discapacidad.

Patricia Vázquez sostuvo que la votación contra el veto “es un ataque más al Gobierno de Milei, y la evidencia es más que evidente”.

En relación al kirchnerismo, sentenció: “Siguen usando a la gente y a los discapacitados, porque lo único que les importa es volver al poder”.