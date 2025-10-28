Patricia Palmer: "la gente me sigue recordando a través de los personajes que interpreté"

Patricia Palmer es una reconocida actriz, guionista, directora y productora argentina, nacida en Mendoza en 1955. Su larga trayectoria en televisión, cine y teatro la ha consolidado como una figura popular en su país. En diálogo con Deja Vu recordó su carrera y sus mejores personajes.

Inició su carrera artística en los años 80 con importantes papeles en telenovelas y obras de teatro. Algunas de sus actuaciones más recordadas en televisión incluyen: Regalo del cielo (1991), Más allá del horizonte (1994), Dulce Ana (1995), Los ángeles no lloran (1996), donde también fue autora, productora y actriz principal. Sos mi vida (2006), La Leona (2016). También incursionó en el cine con películas como El pozo (2012) y Ciudad del sol (2003).