Patricia Palmer cuenta detalles de "Radojka" junto a Marcela Kloosterboer

En diálogo con Flores Negras, la actriz Patricia Palmer cuenta detalles de "Radojka" la obra que esta llevando adelante con Marcela Kloosterboer.

Escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, cuenta la historia de dos mujeres que intentan mantener “viva” en el freezer a una anciana serbia que murió, Radojka, con el fin de seguir cobrando su sueldo. Hasta que el plan se les empieza a ir de las manos cuando el hijo de la muerta viaja a visitarla.

También repasaron algunas otras actividades de Palmer como la obra "Volvió una noche" y uno de sus pasatiempos favoritos que es la música.

"Me gusta, he cantado folklore y tango es un hobbie que tengo desde siempre y me gusta mucho".