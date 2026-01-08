Patricia Bullrich volvió a reclamar la libertad de Nahuel Gallo y Germán Giuliani

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que el oficialismo está siguiendo “de cerca” la liberación de presos políticos anunciada por el régimen venezolano e insistió en el pedido por la libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X.

Agregó que “esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”.

“La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró su mensaje Bullrich, en medio de la expectativa que se generó por las posibles liberaciones de los argentinos Gallo y Giulani.