Patricia Bullrich: "Tenemos que corregir algunas cosas para poder llegar a la casa de todos los argentinos"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que el gobierno "está saliendo de una situación difícil tras una derrota electoral" y dijo que esa circunstancia "implica que hay que hacer una recomposición".

Bullrich sostuvo que "tenemos que corregir algunas cosas para poder llegar a la casa de todos los argentinos" y manifestó que "la Argentina está en un plan de estabilización exitoso y eso tenemos que saber explicarlo".

"Tenemos que poder explicar que lo bueno del modelo económico va a llegar tras el esfuerzo realizado", agregó.

La ministra de Seguridad indicó que "la economía familiar o de los comercios pasan un momento difícil", pero aclaró que "no podemos acortar el camino adoptado porque volveríamos a la enfermedad de la inflación".

"La Argentina es un país medio con ingresos bajos y por eso subir los salarios va a traer felicidad y alivio", añadió.

Bullrich remarcó que "tenemos que llegar a cada hogar y explicarle qué significa haber logrado la estabilización de la economía".

Además, destacó que "pese a la derrota electoral el plan económico no tuvo grandes sobresaltos" y puntualizó que eso fue posible "porque las bases de la estabilidad son muy fuertes y eso hay que saber explicarlo".

La ministra de Seguridad descartó mejoras inmediatas en los ingresos porque "no vamos a hacer un plan platita porque creemos en otros valores".

"No usar el aparato del Estado para una elección es un cambio muy fuerte que forma parte de nuestros valores y eso tenemos que saber transmitirlo", añadió.

Por último, la funcionaria recalcó que los cambios introducidos por la actual administración "son muchos y muy profundos" y entendió que los mismos "los hicimos sin tener una escribanía en el Congreso sino un enemigo en ese lugar".

"Necesitamos que los cambios tengan apoyo parlamentario y eso buscamos en las elecciones de octubre", afirmó por último la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.