Patricia Bullrich: "Son horas decisivas para recuperar la libertad en Venezuela"

La senadora de La Libertad Avanza y presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, enfatizó que "son horas decisivas para recuperar la libertad en Venezuela" porque "el dictador Nicolás Maduro fue sacado del país" y dijo que ahora "llegó el momento de desarmar ese sistema siniestro que le arruinó la vida a millones de venezolanos".

"El dictador Maduro fue sacado de Venezuela, que pudo terminar con el heredero de una dictadura de 26 años que oprimió, que destruyó y que generó un pueblo que tuvo que emigrar a otros países", señaló Bullrich.

"Esto llevó a la triste realidad de que más de 9 millones de venezolanos tuvieran que exiliarse en distintos países de todo el mundo para lograr un futuro mejor y con libertad", agregó.

La senadora libertaria remarcó que "ahora habrá que trabajar con inteligencia para desarmar un sistema que ha infiltrado todas y cada una de las instituciones democráticas de Venezuela, donde casi no quedan vestigios de instituciones democráticas".

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que "la Justicia es parte del problema que atraviesa hoy Venezuela" y puntualizó que "este poder está alentado por el Poder Ejecutivo y por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que lamentablemente también quedaron atrapadas en un sistema dictatorial y corrupto".

"Ahora es necesario desarmar ese sistema para volver a sembrar con paciencia e inteligencia la democracia y la libertad en Venezuela, donde el proceso de la libertad ya está en marcha y va a tener que ser acompañado con el regreso de todos los venezolanos a su querido país", manifestó por último Bullrich.