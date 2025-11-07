Patricia Bullrich será la jefa de los senadores de La Libertad Avanza

El senador por Jujuy Ezequiel Atauche agradeció a Milei tras ceder la presidencia del bloque a Patricia Bullrich, que asumirá su banca en diciembre.

También agradeció a la Secretaria General, Karina Milei, por la confianza que le dieron durante los dos años al frente de la bancada.

El senador Ezequiel Atauche seguirá al mando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Patricia Bullrich tendrá a cargo una bancada con 20 integrantes.

La carta del jujeño y el mensaje para la oposición:

“En este tiempo, gracias al trabajo en equipo y a los acuerdos políticos alcanzados, pudimos avanzar en la aprobación de leyes que marcan el rumbo de transformación que propuso el presidente Javier Milei”, destacó en redes sociales.

“Acompañamos un proceso histórico de reformas estructurales que devolvió al país el equilibrio fiscal y sentó las bases de un Estado más eficiente, transparente y moderno”, completó.

Con la llegada confirmada de Patricia Bullrich y del resto de los senadores electos, La Libertad Avanza pasará de los actuales seis miembros a tener 20, con la posibilidad de sumar alguno más.

“Muchas gracias al Presidente Milei y a la presidenta del partido, KarinaMilei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, agradeció la ministra de Seguridad.