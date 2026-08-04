Patricia Bullrich presentará hoy el proyecto de Ley de Tierras en el Congreso

El vocero presidencial, Adrian Ravier, anunció que la senadora nacional, Patricia Bullrich, brindará este martes una conferencia de prensa en el Congreso para presentar el proyecto de Ley de Tierras.

En este sentido, informó que la funcionaria, junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, explicará desde las 16 el contenido de la iniciativa y responderá consultas de los periodistas sobre el proyecto.

Además, destacó el balance positivo de las vacaciones de invierno y el crecimiento del turismo internacional. Según el relevamiento del Observatorio Argentino de Turismo, los principales destinos del país registraron altos niveles de ocupación.

Bariloche alcanzó un promedio del 85%, Puerto Iguazú llegó al 80% con picos del 95%, mientras que Malargüe, Potrerillos, San Rafael, Salta, Jujuy, Córdoba, Neuquén, Santiago del Estero y Ushuaia también mostraron mejoras respecto de la temporada anterior.

Además, indicó que, de acuerdo con datos de CAME, durante el receso se movilizaron 4,6 millones de personas, con un gasto de $2,12 billones, un 2,5% superior al registrado en 2025.

“Nuestro país se está considerando como un destino turístico que ocupa un lugar de liderazgo a nivel internacional”, afirmó el vocero.

También señaló que entre enero y julio ingresaron 3,6 millones de turistas no residentes, un 8,3% más que en el mismo período del año pasado.

El vocero agregó que el primer semestre de 2026 marcó un récord para la aviación comercial argentina, con 16,7 millones de pasajeros transportados y más de 126.000 vuelos, impulsados por el crecimiento del turismo internacional.

Respecto a este tem, anunció que durante la segunda quincena de septiembre la Fuerza Aérea Argentina incorporará otros seis aviones F-16 —dos biplazas F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM—, que se sumarán a las primeras unidades recibidas en diciembre como parte del programa de adquisición de 24 aeronaves.

Ravier destacó que se trata de “la compra aeronáutica militar más importante de los últimos 40 años” y afirmó que permitirá fortalecer la capacidad de defensa del país-

Al mismo tiempo, informó que el Ejército comenzó a desplegar nuevos camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 para reforzar las tareas operativas de la Sexta Brigada de Montaña, en Neuquén.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el vocero informó que en la última semana se aprobaron cinco nuevos proyectos, con lo que el total de iniciativas autorizadas ascendió a 21.

Entre ellas se destacan inversiones en minería, litio, energía y fertilizantes, como el proyecto Vicuña en San Juan, impulsado por BHP y Lundin, y nuevos desarrollos de Pampa Energía, Compañía Mega, LIEX y POSCO.

Según precisó, los proyectos aprobados representan inversiones por US$ 46.700 millones y más de 95.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Además, señaló que otros 22 proyectos permanecen en evaluación y que, de concretarse, el RIGI podría movilizar inversiones por hasta US$ 148.000 millones y generar cerca de 198.000 empleos en todo el país.

En el espacio de preguntas y respuestas, al ser consultado sobre el aumento de la morosidad, Ravier recordó que “la Argentina venía de un tiempo prolongado en que no teníamos crédito y, al empezar a aparecer líneas de créditos, empiezan a aparecer moras”.

“La situación se complicó en octubre pasado por la incertidumbre electoral y las tasas de interés subieron más que la inflación”, remarcó, y aseguró que “esto se está revirtiendo y en el ámbito privado hay soluciones”.

Por ello, agregó, “no le corresponde meterse al gobierno en ese vínculo privado y la baja de la inflación va a contribuir a que bajen las tasas de interés”.

Además, señaló que “si pretendemos ayudar a los que la están pasando mal sacándole plata a otras personas, eso viola el derecho de propiedad; ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”.

Al respecto del paro de prácticos del transporte fluvial, Ravier consideró que “se resuelve con la competencia, que entren nuevos jugadores con precios más competitivos” y recalcó que “va a haber sanciones”.

En relación a una posible extranjerización de tierras, Ravier consideró que “no hay ninguna posibilidad de que pueda replicar lo que pasó en Texas, Estados Unidos; cualquier extranjero que compre tierras en la Argentina va a tener que respetar nuestras leyes”.