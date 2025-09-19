Patricia Bullrich: "No hay un día en que el Congreso no trate un proyecto que atenta contra la marcha del Gobierno"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que "el kirchnerismo y otras fuerzas opositoras intentan destruir los logros alcanzados gracias al esfuerzo de la gente" y remarcó que "no hay un día en que el Congreso no trate un proyecto que atenta contra la marcha del Gobierno".

"Estoy indignada porque el país ha logrado cosas tan importantes como salir de la corrupción, del déficit fiscal estructural, de la inflación y empieza a encontrar un camino de largo plazo e inteligente está en medio de un bombardeo del Congreso", sostuvo Bullrich.

La ministra de Seguridad dijo que "la gente que realizó el esfuerzo para salir de la decadencia hoy ve que el Congreso les dice que no le importan esos logros y que pone bombas para que todo vaya para atrás".

"Llevaron a un país que tenía 800 puntos de riesgo a que tenga 1.300 puntos en la actualidad y a que el dólar deje de estar bajo control", agregó.

La funcionaria aseveró que "el Gobierno está trabajando para tener una salida estratégica, seria, sin inflación o impresión de moneda", pero advirtió que "sin embargo no pasa un día en el que los kirchneristas y sus aliados voten proyectos para voltear al Gobierno".

"Nosotros sabemos muy bien lo que le pasa a cada familia porque Argentina hace muchos años que viene en decadencia y llegó a tener los salarios más bajos de la región", añadió.

En ese sentido, Bullrich puntualizó que "estamos recomponiendo un montón de mentiras que había en Argentina pero con salarios bajos y por eso la gente siente el esfuerzo".

La ministra de Seguridad recalcó que ahora no se puede aflojar porque se volvería a la inflación, al caos, a la crisis y a las calles tomadas y por eso irán para adelante con más fuerza.

"Estamos desarmando un poder que tenía capas y capas de años y años de corrupción, de ñoquis, de uso político del Estado y los que sacaban provecho de eso se resisten al cambio y por eso generan turbulencias y crean confusión en torno a la marcha del Gobierno", enfatizó por último Bullrich.