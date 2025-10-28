Patricia Bullrich: “‘El que las hace las paga’ no es un lema, es un principio del Gobierno”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este martes en la Cámara de Diputados que “‘el que las hace las paga’ no es un lema de campaña, sino que “fue, es y seguirá siendo un principio de Gobierno”.

“Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto”, dijo la funcionaria en el marco del informe de su área ante la comisión de Diputados que analiza el Presupuesto 2026.

Según la funcionaria, “este no es un camino fácil ni cómodo; es el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y silencio”.

“Es momento de recuperar la seguridad para todos los argentinos y no para unos pocos. Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito y debilitó la autoridad”, aseveró Bullrich.

En ese sentido, remarcó: “Hoy estoy frente a este Congreso de la Nación, con el mismo compromiso con el que asumí el primer día de gestión”.