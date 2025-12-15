Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol 

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol.

La presentación apunta contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La denuncia formal apunta a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos del fútbol argentino y reclama una investigación exhaustiva a nivel internacional.

Según explicó la dirigente, el objetivo de la presentación es que se esclarezca el destino del dinero que ingresa a la AFA a través de la publicidad, los contratos comerciales y los recursos generados por la Selección argentina.

Bullrich cuestionó el contraste entre los ingresos que produce el fútbol argentino y el nivel de vida que exhiben algunos de sus principales dirigentes, al que consideró difícil de justificar.

“Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, sostuvo en un mensaje público.

En su planteo, la senadora enumeró una serie de interrogantes que, a su criterio, deben ser respondidas por los organismos de control.

Entre ellos, mencionó la diferencia entre los premios percibidos por los jugadores campeones del mundo y los gastos vinculados a viajes internacionales realizados por Tapia, así como el presunto rol de la empresa Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes.

También cuestionó posibles contrataciones a empresas vinculadas a dirigentes y una supuesta retención indebida de aportes.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, afirmó.

Bullrich remarcó que recurrió al Comité de Ética de la Conmebol para que el análisis no quede circunscripto al ámbito local y se evalúe la conducta de los dirigentes denunciados desde una perspectiva institucional más amplia. “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, sintetizó.

La denuncia se conoce en un contexto en el que la Justicia avanzó en una causa paralela por presuntas irregularidades en la AFA.

En los últimos días se realizaron allanamientos en una finca ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se hallaron 45 vehículos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.

Todos los bienes estarían registrados a nombre de la firma Real Central SRL, vinculada, según la investigación, a un senador cercano a Tapia y Toviggino.

De acuerdo con fuentes judiciales, una vez concluido el inventario y la tasación de los bienes, el expediente avanzará hacia la verificación del origen de los fondos utilizados para su adquisición.