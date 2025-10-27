Patricia Bullrich: "Ahora hay un Congreso donde será más fácil para LLA construir mayorías"

La ministra de Seguridad y flamante senadora porteña Patricia Bullrich aseguró que "ahora hay un Congreso donde será más fácil para LLA construir mayorías" y remarcó que por ese motivo "tenemos garantizadas las reformas que Argentina necesita para crecer".

Bullrich sostuvo que "LLA hizo una excelente elección en todo el país" y por ese motivo "ahora hay dos años para trabajar en los planteos de esta campaña que estaban postergados porque en los últimos meses hubo una actitud hostil del Congreso hacia el Gobierno".

"Ahora no hay que pensar si falta un voto para sancionar una ley o un veto sino que ese voto que falta es para realizar las reformas que Argentina necesita para avanzar", agregó.

La titular de la cartera de Seguridad planteó la necesidad de una urgente reforma del Código Penal y también del sistema tributario con el objetivo de "lograr que los delincuentes tengan penas más elevadas y de bajar los impuestos a nivel nacional, provincial y municipal".

"A pesar de no tener mayoría propia, LLA tiene garantizadas esas reformas y eso es bueno porque abre la puerta al diálogo con otros actores políticos que también pueden aportar para que las cosas salgan bien", destacó Bullrich.

En otro orden, la ahora senadora porteña indicó que "a los intendentes y a los gobernadores les va bien en las elecciones locales", pero aclaró que esa dinámica "no se repite a nivel nacional, donde la gente vota proyectos".

"Y por eso votó al presidente Milei, para darle una oportunidad a lo nuevo y no volver al fracaso del pasado", recalcó la funcionaria.

La ministra de Seguridad aclaró que "LLA cuenta ahora con más herramientas para plasmar su proyecto de transformación" y subrayó que "por ese motivo saldrá a buscar las que faltan a través de un nuevo diálogo con los gobernadores y en el Congreso".

"Mi tarea más importante en el Congreso será construir una mayoría medianamente estable y de mayor volumen y para eso vamos a dialogar con todos los partidos que no sean un voto blindado como el kirchnerismo, porque eso es algo valioso si es para lograr el bienestar de la sociedad a través de las reformas que Argentina necesita", afirmó por último Bullrich.