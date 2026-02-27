Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de haber hecho de la seguridad el mundo del revés

En el cierre del debate sobre la ley penal juvenil en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza consideró que el gobierno de Javier Milei llegó para terminar con "la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema".

Bullrich dijo que el kirchnerismo hizo de la seguridad “el mundo del revés y habló del victimario y nunca de la víctima”.

Expresó además que la aprobación de la baja de edad de imputabilidad es "la gran oportunidad de terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino que viene del gobierno del dictador Jorge Rafael Videla".

Los siguientes son los ejes del discurso de la senadora en la Cámara alta:

"Matar no puede ser gratis ni para el menor de 14 años ni para una persona mayor".

"Tenemos un sistema tutelar sin claridad donde la ley no es igual para todos".

"Lo que estamos dando es un debate sobre la filosofía de la seguridad y sobre la moral".

"Venimos a dar una mirada distinta en la que el Estado no va a seguir mirando para otro lado".

"La ley tiene orden y las garantías están bien claras. El que no las paga piensa que no existe la ley".

Bullrich acusó al kirchnerismo de "mentir para asustar" y aclaró que no es verdad que "un chico en una pelea en el colegio va a terminar preso".

"Argentina está cambiando después de medio siglo. Durante décadas este sistema desprotegió a la sociedad. La impunidad nunca educó a nadie, solo genera la idea de que todo vale", subrayó.

"Es una ley penal -dijo- con penas que intenta generar una escala para frenar al delincuente en el primer delito y que no se convierta en un delincuente mayor y termine matando".

Bullrich aseguró que la ley garantiza el debido proceso y contiene responsabilidad legal, así como también contempla medidas educativas, de acceso a la salud, y de reinserción social".

La ex ministra de Seguridad aclaró que en la nueva ley se plantea la privación de la libertad como excepción pero consideró que tiene que quedar claro que matar no puede ser lo mismo que cometer cualquier otro delito.

Aclaró además que "los menores no van a convivir con detenidos adultos" y dijo que "tampoco hace falta que cada provincia tenga un establecimiento para albergarlos sino que puede pensarse en un sistema de regionalización para hacer un sistema razonable".

Por el peronismo, el senador Martín Soria justificó el voto negativo de su bloque al considerar que la ley "es muy mala" y que lo que se debe debatir es "qué respuesta le va a dar el Estado a los niños en conflicto con la ley".

Soria recalcó que la oposición también quería reformar esta ley heredada de la época de la dictadura militar pero aclaró que no de este modo.