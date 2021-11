Patricia Bullrich acusó al Gobierno de manejar el país por decreto

La presidenta del PRO mantuvo un tenso cruce con Luisa Valmaggia acusando al oficialismo de manejar el país por decreto y no conseguir la vacuna del laboratorio Pfizer durante la pandemia.

Fue tras un encuentro de Juntos por el Cambio y a pedido de Liliana Arias, a cargo del movil de Radio Nacional en el lugar, que la presidenta del PRO habló con la Radio Pública.

Acusó al gobieno de "no reconocer el contundente triunfo de la oposición" y dijo no saber si responderán al llamado de Alberto Fernández al diálogo hasta no conocer los términos en los que el Jefe de Estado hará elsa convocatoria.

Al ser consultada por la actitud de la oposición en el congreso de rechazar todas las propuetas del oficialismo, bullrich se preguntó si realmente estaba hablando con Radio Nacional "la radio de todos" ? y agregó que "no hemos acompañado los proyectos del Gobierno porque son absolutamente negativos para el país, no vamos a votar nada que sea negativo para el país"

