Patricia Belieres presenta “Gardel en París – La conquista del Zorzal” en el Teatro Pairó

La actriz y cantante Patricia Belieres, junto a Bruno Ludueña en bandoneón y Pedro Sechi en guitarra, revive la historia de Carlos Gardel desde su infancia hasta su consagración en París, en un formato que combina narración dramatizada y música en vivo. El espectáculo, auspiciado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés, recorre episodios clave como el vínculo con su madre Berta, el encuentro con Le Pera y la explosión del tango en Europa. Con una puesta íntima y conceptual, Belieres logra un retrato humano del Zorzal Criollo. Las funciones se realizan en el Teatro Pairó y el próximo encuentro será el 6 de septiembre.