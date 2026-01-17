Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en los ataques en banda que representan una forma de violencia organizada, sobre todo entre los jóvenes, que ha ido escalando.

Para abordar esta problemática delictiva, conversaron con Daniel Egea, psicólogo especializado en clínica infantojuvenil.

“En este tiempo y en nuestro país, hay mucha violencia sobre todo desde arriba. Los chicos funcionan por identificación”. “Cuando es en patota, este mecanismo hay un líder y los que siguen al líder, pierden la individualidad. No se tiene tanto la noción de la responsabilidad de lo que se está haciendo”.

"Habría que planificar desde las escuelas talleres educativos en torno a evitar la violencia", concluyó.