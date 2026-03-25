Patentes farmacéuticas: “El proteccionismo ha bloqueado el acceso a los medicamentos”

Así lo manifestó Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con Nico Yacoy y su equipo en el programa Primer Round por Radio Nacional.

“Otra forma de proteccionismo nuestro fue el regulatorio, que ha bloqueado el acceso a los medicamentos”, sostuvo Cacace al ser consultado sobre los cambios en el régimen de patentes farmacéuticas.

El funcionario recordó que se buscó “generar una idea de negocios para los laboratorios locales como una forma de protección y bajar los precios de los medicamentos, que no logró”

“Ningún medicamento que está siendo comercializado podrá ser retirado del mercado”, explicó, y agregó que “lo genérico sigue existiendo mientras esté vigente la patente”.