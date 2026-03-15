“Patagonia Run es una fiesta del Trail Running y uno de los eventos más importantes para San Martín de los Andes"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.
En esta edición, en la Entrevista de Fondo, conversamos con Mariano Álvarez, Director de PATAGONIA RUN, la carrera de Trail y Ultrail running más importante y convocante de América.
Con seis distancias (10km, 21km, 42Km, 70km, 110 km y 100 millas), prevista entre el 8 y 12 de abril, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el emprendedor nos contó detalles y expectativas de esta 16º edición.
En tanto, nuestra Historia que corre tiene como protagonista al deportista Javier Pringles, responsable, editor y creador de inforunning.arg, papá de Bauti y docente oriundo de Rivadavia, Mendoza.
“A mí me gusta hacer la cobertura competitiva y los corredores de punta son los que más me agradecen. He tenido buenas devoluciones, saben que el alcance que tienen con la página y repercusión no lo tienen con ningún otro medio”.
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Álvarez, que es también Director de ACONCAGUA ULTRA TRAIL, nos contó el origen de PATAGONIA RUN en 2010, con un equipo que se mantiene desde aquel momento y que además integra el Dr. Marcelo Parada y Gabriela Azcárate.
“Queríamos organizar Trail y decidimos armar esta empresa para dedicarnos a eso”.
“La vida nos llevó a dedicarnos a las carreras de calle pero siempre con la cabeza puesta en lo que sucedía en la montaña, sabíamos que en algún momento íbamos a dar el paso”, explicó.
“San Martín de los Andes es un combo perfecto porque tiene un excelente aeropuerto; una ciudad-pueblo que es maravillosa, hermosa; tiene montañas espectaculares; el Lago Lácar que es una maravilla y gente muy cálida que comprende por lo que va a transitar un corredor”, resumió.
“Hicimos un equipo muy bueno, seguimos siendo los mismos los que dirigimos la carrera y hemos logrado transmitirles esta filosofía de servicio al corredor y de trato cálido y servicial desde el momento que toman contacto con la organización hasta que se van de San Martín”.
En la cuenta regresiva a esta 16º edición, Álvarez la consideró “un motivo de orgullo, una exigencia enorme porque buscamos superarnos cada año, y darle una mejor experiencia al corredor; ese lugar nos exige mucho”.
“Las expectativas son altas porque volvemos a batir récord de inscriptos. Tenemos 6000 inscriptos y la particularidad es que, entre el 85 y 90 por ciento, son argentinos, es una carrera que ha adquirido un posicionamiento enorme a nivel latinoamericano. Nos elije el corredor argentino, de todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia”.
“Es una fiesta del Trail Running, San Martín lo espera como uno de los eventos más importantes del año”, concluyó.
Etiquetas: Aconcagua Ultra Trail, Inforunning, Javier Pringles, Mariano Alvarez, Patagonia Run