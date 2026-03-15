“Patagonia Run es una fiesta del Trail Running y uno de los eventos más importantes para San Martín de los Andes"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta edición, en la Entrevista de Fondo, conversamos con Mariano Álvarez, Director de PATAGONIA RUN, la carrera de Trail y Ultrail running más importante y convocante de América.

Con seis distancias (10km, 21km, 42Km, 70km, 110 km y 100 millas), prevista entre el 8 y 12 de abril, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el emprendedor nos contó detalles y expectativas de esta 16º edición.

En tanto, nuestra Historia que corre tiene como protagonista al deportista Javier Pringles, responsable, editor y creador de inforunning.arg, papá de Bauti y docente oriundo de Rivadavia, Mendoza.

“A mí me gusta hacer la cobertura competitiva y los corredores de punta son los que más me agradecen. He tenido buenas devoluciones, saben que el alcance que tienen con la página y repercusión no lo tienen con ningún otro medio”.

Álvarez, que es también Director de ACONCAGUA ULTRA TRAIL, nos contó el origen de PATAGONIA RUN en 2010, con un equipo que se mantiene desde aquel momento y que además integra el Dr. Marcelo Parada y Gabriela Azcárate.

“Queríamos organizar Trail y decidimos armar esta empresa para dedicarnos a eso”.

“La vida nos llevó a dedicarnos a las carreras de calle pero siempre con la cabeza puesta en lo que sucedía en la montaña, sabíamos que en algún momento íbamos a dar el paso”, explicó.

“San Martín de los Andes es un combo perfecto porque tiene un excelente aeropuerto; una ciudad-pueblo que es maravillosa, hermosa; tiene montañas espectaculares; el Lago Lácar que es una maravilla y gente muy cálida que comprende por lo que va a transitar un corredor”, resumió.

“Hicimos un equipo muy bueno, seguimos siendo los mismos los que dirigimos la carrera y hemos logrado transmitirles esta filosofía de servicio al corredor y de trato cálido y servicial desde el momento que toman contacto con la organización hasta que se van de San Martín”.

En la cuenta regresiva a esta 16º edición, Álvarez la consideró “un motivo de orgullo, una exigencia enorme porque buscamos superarnos cada año, y darle una mejor experiencia al corredor; ese lugar nos exige mucho”.

“Las expectativas son altas porque volvemos a batir récord de inscriptos. Tenemos 6000 inscriptos y la particularidad es que, entre el 85 y 90 por ciento, son argentinos, es una carrera que ha adquirido un posicionamiento enorme a nivel latinoamericano. Nos elije el corredor argentino, de todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia”.

“Es una fiesta del Trail Running, San Martín lo espera como uno de los eventos más importantes del año”, concluyó.