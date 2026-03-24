Patagonia: hace safaris y excursiones sobre historias de los templarios en Las Grutas

El periodista y radioaficionado Fernando Skliarevsky, organiza excursiones, safaris 4x4 en Las Grutas como propietario de Desert Tracks, con la que sigue las huellas de los templarios cerca de la costa en la Patagonia. En Korol en el Aire contó cómo surgió su emprendimiento por Radio Nacional.

"Venía estudiando el tema de los templarios y mencionaban la primera meseta de norte a sur, el Cerro del Fuerte, que está en esta zona del sur. Allí se encontró el acceso a un lugar donde estaría una de las seis partes del tesoro de los templarios. Hacemos excursiones y vamos hasta el Fuerte Argentino, donde hacemos snorkeling, comemos un buen asado y contamos toda las historias de estos hombres y las hipótesis conocidas", contó.

"La historia de los templarios hay que contarla para comprender su capacidad logística. Y todo lo que logran desde 1127 cuando regresan a Europa hasta 1307 cuando caen en desgracia", agregó Skliarevsky.