Paso a paso: qué actividades tiene programadas el papa León XIV en su visita a la Argentina

El papa León XIV realizará una gira apostólica al país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei participará de la recepción, de la misa en el Monumento a los Españoles y de la ceremonia de despedida. Karina Milei y Diego Santilli encabezarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján, respectivamente.

Asimismo, la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación está cursando invitaciones a los 24 gobernadores, autoridades del Poder Legislativo nacional, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, miembros del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

Domingo 8 de noviembre

El Santo Padre llegará a Aeroparque a las 16:30, donde será recibido por el presidente Javier Milei. A las 16:50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

A las 18:30 se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional. Al finalizar, el presidente Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19:00.

Lunes 9 de noviembre

La jornada comenzará a las 9:15 con una visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

A las 11:30, el Papa celebrará la santa misa en el Monumento a los Españoles, con la presencia del presidente Javier Milei. La celebración será transmitida por cadena nacional.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Y, a las 17:20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

En tanto, a las 18:45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. La jornada finalizará a las 19:45 con una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

El Santo Padre partirá hacia Córdoba a las 7:10 y llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00. A las 9:20 arribará al predio de la celebración y realizará un recorrido en papamóvil.

La misa está prevista para las 10:00. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que viajará a la provincia para participar de la celebración.

A las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 partirá hacia Buenos Aires, con llegada a Aeroparque prevista para las 18:10. A las 19:45 se trasladará a la zona del Monumento a los Españoles, donde realizará un recorrido en papamóvil por avenida del Libertador para saludar a los fieles.

Finalmente, a las 20:15 encabezará la vigilia con jóvenes «¡Ánimo, levántate!», que incluirá momentos de diálogo, música y oración. Durante el encuentro, el Santo Padre brindará un mensaje a los participantes.

Miércoles 11 de noviembre

A las 8:00, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 9:20, llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles.

A las 10:00 celebrará la santa misa en la plaza de la Basílica, en la última jornada de su visita apostólica a la Argentina. El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que participará de la celebración.

La visita concluirá a las 13:30 con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde el presidente Javier Milei despedirá al Santo Padre. A las 14:00, el Papa partirá hacia Lima para continuar su viaje apostólico.