Pasión, celos y secretos en escena: Arnaldo André y Marta González protagonizan "Tango para tres"

El prestigioso Teatro Cervantes será el escenario del estreno de "Tango para tres", una cautivadora pieza teatral escrita y dirigida por Hernán Krasutzky. La obra, que se presentará el próximo 29 de agosto a las 21:00 horas, cuenta con un elenco de lujo encabezado por las emblemáticas figuras de Arnaldo André y Marta González, quienes estarán acompañados en el escenario por la talentosa Romina Fernandes.

Esta propuesta promete atrapar al espectador desde el primer momento a través de una puesta en escena que combina la veteranía actoral con una dramaturgia intensa y contemporánea.

En diálogo con 100% Nora, André sostuvo que "están de gira por todo el pais. La idea es mostrar la obra en las provincias. Estuvimos en La Pampa. Ahora nos vamos a Santa Fe. Tenemos todo pautado hasta diciembre".

André, además, dijo que "la gente nos muestra mucho afecto y emoción. Es un placer hacer la obra. Somos privilegiados".

La trama sumerge al público en la intimidad de Hipólito, un escritor que sufre un severo bloqueo creativo, y Minerva, su esposa y cantante retirada.

La frágil estabilidad de su matrimonio se quiebra por completo con la irrupción de una joven periodista y ferviente admiradora del autor, cuya presencia desata un torbellino de deseos, celos y emociones ocultas.

Los interesados en asistir a este intrigante triángulo amoroso ya pueden adquirir sus entradas generales por un valor de $42.000, con un descuento especial de $38.000 para jubilados, en las boleterías del teatro en el horario de 7:00 a 13:00 horas.