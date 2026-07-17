Pasión al límite: el desafío de gestionar los nervios mundialistas

La inmensa pasión que despierta la Selección Argentina en instancias definitorias provoca que los hinchas vivan el evento con una intensidad que trasciende lo meramente deportivo, transformándolo en una extensión de su identidad.

Por este tema, la psicóloga Maria Scipioni, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "evitar la ansiedad es imposible. No hay forma de impedirlo. Lo que si se puede trabajar es en evitar los desbordes, que deriven en síntomas y perdamos un poco el control".

Scipioni, además, agregó que "si tenemos chicos cerca debemos duplicar el esfuerzo por controlarnos. Porque los niños, cuando ven adultos tensionados o nerviosos, la pasan muy mal".

Los expertos en salud mental explican que la ansiedad anticipatoria surge de la necesidad de controlar un resultado que es incierto y que depende exclusivamente de los jugadores en la cancha. Por ello, las jornadas previas a una final mundialista se convierten en un terreno fértil para el estrés, requiriendo un esfuerzo consciente para canalizar esa energía en lugar de permitir que se convierta en una preocupación agobiante