“Pasar de la igualdad legal a la igualdad real”

Alejandra Rodríguez Carrera, profesora de Historia, integrante de la Mesa por la Igualdad Neuquén y directora general de Promoción de Derechos del gobierno provincial, se refirió a la celebración de Día del Activismo por la Diversidad Sexual en Argentina.

En diálogo con Radio Nacional Neuquén, Rodríguez Carrera destacó lo que fueron los logros como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral pero en su balance también reflexionó sobre los temas pendientes. “Hoy decimos que todos tenemos identidad de género y que desde el año 2012 la Ley de Identidad de Género reconoce la Identidad trans y el año pasado las identidades no binarias… Hay caminos que tenemos que ir construyendo permanentemente que es esto de la igualdad legal a la igualdad real. Nos falta mucho como país todavía. Lograr que esta igualdad legal que hemos conocido, que es muy importante, hoy se vea plasmada en la igualdad real. Terminar con la falta de oportunidades que sobrevuela sobre el colectivo trans” ejemplificó la funcionaria.

Alejandra Rodríguez Carrera celebró que desde la cartera de Educación de la Nación resuelva no resignar la aplicación de la ESI (Educación Sexual Integral), aun cuando están pendientes algunas reformas. “Porque hay muchas cosas que incorporar y modificar. Una de esas cosas tiene que ver con el ideario institucional que permite que algunas escuelas religiosas puedan aplicar la ESI o no. Me parece que ahí el Estado tiene que tener la claridad no solamente de hacer respetar la Leyes sino analizar las cuestiones en las que como sociedad hemos avanzado. Fijate que el año pasado el Estado reconoce las identidades no binarias y eso no está en la ESI. Son cosas que, tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, deben tomar para generar las reformas que las Leyes necesitan” Concluyó.

Desde el 2012, cada 20 de agosto se celebra el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en Argentina, en conmemoración de la muerte de Carlos Jáuregui en 1996, fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).