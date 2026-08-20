“Pasa algo muy lindo en microteatro, hay gente que es lo primero que ve en teatro en su vida”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del actor y referente del teatro argentino, Diego Licht, cantante y autor.

También, visitó nuevamente el programa el escritor y psicólogo Luis Ávila, pero ahora como columnista con la intención de compartir contenidos novedosos.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Junto a Diego Licht, recorrimos su trayectoria y repasamos alguno de sus espectáculos más destacados como "Zeide Shike", "La Bobe", "Jango y Tazz", "La leyenda del Amor"; entre otros.

Licht escribió y participó en más de 15 obras cortas en Microteatro; entre ellas "Salita de 5", "El Limbo", "Falopa", "Meet and greet".

En la charla, nos contó de qué se trata su más reciente obra, la comedia “Canning y Corrientes. La esquina de La Bobe”, que puede verse en El Método Kairós Teatro, y es del mismo equipo de la exitosa "La Bobe".

“Es la misma familia, 25 años antes. Es una precuela”, explicó.

“Además de haber estudiado, cuando tengo alguna idea siempre hago que alguien me supervise, pero esta obra la co-escribimos con Irene Almus”.

“Son obras entrañables, con música en vivo”, reflexionó, “es teatro musical, no comedia musical. Las canciones aparecen en el momento en el que el personaje no puede hacer otra cosa más que cantar”.

“Pasa algo muy lindo en microteatro que es que hay gente que va a ver una obra en microteatro que es lo primero que ve en teatro en su vida y si eso hace que después vaya a ver otra obra, ya ganamos”.

“Tengo escritas varias otras obras de teatro”, admitió.

A su vez, anticipó los preparativos de “Los 100 años del Musical en el Teatro Ópera”, previsto el 1º de noviembre, “con más de 60 artistas en escena”.