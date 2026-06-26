Partió el primer equipo de brigadistas argentinos a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate tras el terremoto

La asistencia está conformada por 24 brigadistas y cuatro perros entrenados, en un operativo coordinado a través del Ministerio de Defensa con el ministro de Defensa, el teniente General Presti y Cancillería.

“Se dispone de capacidad de búsqueda de rescate para escenarios de catástrofe y estructuras colapsadas, incluyendo equipos de binomios y binomios caninos integrados por perros y guías auxiliares”, se detalló en un comunicado.

“El dispositivo contempla también el apoyo veterinario y apoyo general de médicos y enfermeros auxiliares. A su vez también se puso a la asistencia de protección plantas potabilizadoras de agua, así como también especialistas en sismos y catástrofes", agrega el informe.

Los brigadistas se dirigen a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, Venezuela, a alrededor de dos horas de distancia de Caracas; y el tiempo total estimado de viaje será entre siete y ocho horas.

Desde la Base Aérea El Palomar, Presti saludó a los brigadistas y dio más detalles de la ayuda.

“Estamos desplegando esta primera respuesta que ya en 10 horas va a estar dando una mano a tanta gente que lo está necesitando”, confirmó en diálogo con la prensa.

Esta primera ayuda será supervisada por el comandante del Conjunto de Protección Civil en Emergencias, coronel Miguel Ángel Wissinger, quien añadió: “Estamos llevando 26 hombres, con cuatro binomios de perros. Tratamos de buscar sobrevivientes y vamos a auxiliar a la gente que la está pasando muy mal”.

Este grupo de especialistas está preparado con “herramientas y equipos especiales” para poder apartar los escombros cuando los perros encuentren personas, indicó.

El coronel aclaró que esta es una primera ayuda y es posible que otros grupos de especialistas los sigan: “Estamos previendo un escalón que lleve capacidad de potabilización de agua con dos plantas potabilizadoras de agua para distribuir y potabilizar agua tanto a granel como en sachet para la población”.

“También un grupo sanitario que está compuesto por médicos con diferentes capacidades, emergentólogos, traumatólogos, lo que cuando yo llegue a Venezuela se requiera, seguramente en el segundo embarque va a ir ese personal, a su vez con sus asistentes y las enfermeras”, añadió.

Ante una situación tan grave, el coronel recordó que la Argentina trabaja en conjunto con otros equipos de distintos países y reveló su expectativa: “Con que nosotros salvemos una vida, es exitoso el operativo”.