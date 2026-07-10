Partido, juntada y comilona: cómo cuidarse en las comidas durante el Mundial

La licenciada en nutrición Cintia Soriano conversó con Carla Ruiz sobre las costumbres gastronómicas de los argentinos a la hora de sentarse a ver un partido en tiempos de Mundial de Fúbol.

La especialista recomendó planificar la comida, comer sano y tener cuidado a la forma en la que uno come; tratar de comer en la previa, en momentos en los que uno está mas sereno y no en medio del partido.

"El bandejeo no es bueno, porque uno come sin límites y no se da cuenta".

Servir un plato de comida, ayuda a limitar la cantidad y esa costumbre de comer por comer mientras no se presta atención a la comida sino al juego.

Recomendó tomarse el tiempo de preparar comidas sanas, livianas y de facil digestión; y evitar los hidratos de carbono, las pizzas, empanadas, grasas saturadas y ultraprocesados.