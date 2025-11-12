Parque Nacional Nahuel Huapi: un huemul cruzó la Ruta 40 y piden precaución a la población

En las últimas horas, el huemul conocido como “Newenche” volvió a cruzar la Ruta 40 ( tramo Siete Lagos) dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En el lugar se solicitó circular con extrema precaución, reducir la velocidad, no detenerse en lugares no habilitados, no acercarse ni intentar fotografiarlo a corta distancia, no transitar con mascotas, y respetar toda la señalización preventiva instalada. Andrea González, bióloga y coordinadora del proyecto Huemul de la Administración de Parques Nacionales, en diálogo con Diego Ramos, alertó sobre esta especie en Radio Nacional.

"Es una especie en peligro de extinción, se la encuentra solo en Argentina y en Chile. Lo diferenciamos del ciervo colorado, porque entre las diferencias está el tamaño de sus astas. Tiene dos puntas, una caracteristica mancha en el rostro en forma de Y, y las orejas bastante más grandes", describió.

La especialista mencionó que hay alrededor de 1500 ejemplares de “Newenche” en todo el mundo. "Se lo conoce como el fantasma de la Patagonia, se fue replegando hacia las laderas de las montañas y es complicado de avistar", agregó.

"Hay un 90 % menos de ejemplares en el mundo; tiene un comportamiento extremadamente dócil y se redujo de una forma drástica el número debido a su caza histórica", aclaró.