Paro y movilización de 48 horas del gremio APUAP

El dirigente Nicolás Fernández del gremio de APUAP, en conferencia de prensa, donde estuvo Nacional, manifestó: “ La materialización de los compromisos que han obtenido tanto en el correcto de título de grado, enfermeros/as, trabajadores quirúrgicos, trabajadores sociales, el proceso que necesitamos de blanqueo de nuestros módulos por desempeño que hace cinco años lo cobramos en negro y la correcta re categorización de los trabajadores profesionales según la actividad algo que se debería haber concretado el año pasado y que hasta el día de hoy no se ha concretado.”

“La semana pasada hemos asistido a una audiencia con el Ministro de hacienda, donde lamentablemente estamos en el mismo lugar que hace veinte días atrás que fue la última audiencia que habíamos concretado con el ejecutivo, es lo que nos obliga a llevar adelante una nueva medida de fuerza esta semana.”

Además habló en conferencia de prensa la dirigente de APUAP, Verónica Aramayo, y expresó: “otro motivo reciente que nos obliga al paro y movilización, es lo que nos hemos enterado el día de ayer, que al contador Diego Colazo no le han pagado su salario este mes, hay que recordar que el contador fue suspendido 30 días, por haber escrito un artículo de divulgación científica y ante ese hecho por una cuestión preventiva si le preocupa o no al gobierno y ahora proceden a no pagarle su sueldo que es el único sustento que tiene su familia, lo cual demuestra la actitud prepotente, autoritaria, provocadora e inhumana del gobierno de la provincia.”

Para finalizar concluyó: “sus compañeros de trabajo van a discutir qué medidas van a tomar, desde ya nosotros exigimos el reintegro de su salario completo, no puede ser una medida preventiva la suspensión, con el que el garantiza el alimento de sus hijos/as, porque nosotros también nos hemos asesorado e hicimos las consultas pertinentes, para ver que había escrito el colega, acá parece que es el circulo de la violencia, que se pone en cuestión a la víctima de la violencia, claro porque eso es Diego Colazo una víctima de la violencia laboral.”

“La medida es con asistencia y retiro en toda la provincia, en sus lugares de trabajo y los que puedan acercarse, si están cerca de capital para que asistan a la concentración que vamos a hacer en plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, donde vamos a marchar y pasar por la Dirección de Rentas expresando el repudio que ha hecho el gobierno.”