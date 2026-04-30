Paro universitario: "Tienen una actitud destituyente, el objetivo es político"

Así lo aseguró el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Respetamos el derecho de huelga pero estamos en una situación abusiva”, sostuvo Álvarez, en referencia a las medidas de fuerza en las casas de altos estudios.

Según el funcionario, “los sindicatos coordinan los paros con los fines de semana largos para boicotear la actividad de la universidad”.

“Eso supera el derecho de huelga para generar descontento; pierden días de clases con el objetivo de que se pierda el cuatrimestre”, consideró.

Para Álvarez, “lo más importante es para lo que fue creado el sistema universitario, para que los estudiantes tengan una educación de calidad; y no una salida laboral”.

“El kirchnerismo convirtió el Estado en un gigantesco plan Trabajar”, denunció, y completó: “Tienen una actitud destituyente, el objetivo es político”.