Paro nacional del sector docente para el próximo miércoles

" Adherimos a este paro nacional convocado por CTERA, todo el ámbito de la República, tiene que ver con la medida que ha tomado la justicia en rechazo al fallo judicial que ha tenido la provincia de Chubut par el ex secretario general de ATECH Chubut, que en su oportunidad convocó a medidas de fuerza como paros y movilizaciones en aquella jurisdicción por un conflicto por el no pago de haberes a los estatales y jubilados y en ese momento hubieron situaciones conflictivas, como destrozos que no tiene nada de que con las organizaciones sindicales que han convocado a la medida de fuerza en medio de aquel plan de lucha y hoy sale condenado este compañero que fue secretario de ATECH Chubut. Por lo tanto en solidaridad con él y con la organización gremial a la que representaba entonces, que da claramente que esto es una crimininalización y judicialización de la protesta social, de la protesta gremial, y es un precedente nefasto" dijo la Secretaria Gremial de ATECH CHACO.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

NOELIA MOREYRA- MARCELA VAQUER