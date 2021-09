Paro docente: “Diputados oficialistas hicieron causa común con el gobierno”

En diálogo con Radio Nacional Tartagal, el diputado provincial Claudio Del Plá, se refirió a los hechos ocurridos en la Sesión de ayer en la Cámara de Diputados de Salta. En donde fue rechazado el tratamiento de su proyecto, en el cual pedía a lo gobierno provincial recibir a los docentes autoconvocados.

“Ni siquiera quisieron debatir el problema. Tanto los que votaron en contra, como los que no quisieron establecer un pronunciamiento, no dijeron ni si ni no; de alguna manera hicieron causa común con el gobierno y su prepotencia contra los docentes”, manifestó Del Plá a la Radio Pública.