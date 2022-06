Paro de APUAP hoy y mañana

Nicolás Fernández, referente de APUAP, aseguró que "Hemos recibido la notificación de presentarnos para la reunión de paritarias pero igual se realiza la medida de fuerza prevista porque nos parece todo irregular, nos citan separados, cuando son temas a tratar en una misma reunión. Nosotros además tenemos temas no resueltos desde el año pasado y a eso sumado que el 18% es totalmente insuficiente y que ya dijeron que más de eso no darían, vamos a tratar temas particulares y dejar en claro que ese porcentaje no alcanza"

DESCARGAR