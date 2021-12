Paro de 48 horas de los bancarios en toda la provincia

En dialogo con el móvil de exteriores de Radio Nacional, ubicado en la capital provincial Fabiana Gaitán, desde la bancaria se refirió al paro bancario y expresó: “exactamente estamos con un paro de 48 horas, con marcha el día de hoy y mañana sin asistencia a los lugares de trabajo, sin recarga en los cajeros automáticos en toda la provincia, además hubo una audiencia obligatoria por más de 45 días en la cual culmino el día lunes y sin respuesta alguna, se dio todas las oportunidades de poder solucionar el conflicto pero no hay respuesta seria, hoy dicen una cosa y mañana salen con otra, entonces este es el reclamo a la mentira del gobierno.”

Se decidió en la Asociación bancaria respaldada por nuestro secretario general Sergio “Omar Palazo, retomar a las medidas de fuerzo, que ahora es por 48 horas, lo cual se suman a la fiesta de fin de año, donde por 5 días no va a haber bancos, ni atención al público, ni cajeros y vamos por mas, es decir paro por tiempo indefinido, como así también por paros nacionales. Lo bueno es que a la ciudadanía jujeña le adelantamos el bono porque el bono estaba previsto para el 28 y 29 y ante el paro lo adelantaron para el 27 y 28, bien por ellos porque por lo menos una salió bien para ellos ya que la gente muy mal la está pasando.”

Por último para finalizar dijo: “no tenemos respuesta, no pagan los sueldos, no pagan el aguinaldo, nosotros pasamos la peor de las fiestas sin nada porque no nos dan nada, van a tener que seguir dialogando porque aquí son los empresarios los que están perdiendo por negligencia de este gobierno somos los empleados bancarios que están perdiendo, es el gobierno que tiene que arreglar esta situación, el gobernador habla diciendo si Palazo me ayuda yo abro el banco nuevamente, que fue toda una mentira que dijo al aire porque la asociación bancaria le ofreció toda la ayuda posible. Hay diputados nacionales y provinciales que nos están apoyando y distintos gremios como la CGT y el cuerpo de delgados de los distintos bancos.”