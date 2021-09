O B loco Argentino da União de Parlamentares do Mercosul, expressou nesta segunda-feira seu repúdio ao avanço do Chile na plataforma continental argentina no sul do país, em reunião virtual convocada pela Comissão de Relações Internacionais.

DESCARGAR

Locução e tradução: Mirta Cánepa

Produção: Silvana Avellaneda

Edição Web:Julián Cortéz