Parejas tóxicas, consumo y violencia: el caso Facundo Moyano

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales abordaron la violencia de género, la toxicidad en las parejas y el consumo problemático, a partir del episodio ocurrido días atrás que involucró a Facundo Moyano y a Candela Arizaga.

La joven había sido vista corriendo semidesnuda en la vía pública tras pasar una "noche traumática" producto del consumo de estupefacientes en el departamento del ex diputado.

A propósito de este tema, conversaron con Beatriz Goldberg, Psicóloga, escritora y conferencista, autora del libro "Parejas tóxicas".

“Las parejas están como fascinadas en un circuito en donde hay falta de amor, de respeto, baja autoestima, sensaciones encontradas. Están en un vaivén emocional donde hay mucha toxicidad, muchos celos, mucha bronca, agresión y, de repente, está el arrepentimiento, la pasión de nuevo”.

“Cuesta salir porque es un terreno conocido”, precisó, la pareja “es atrapante por estas sensaciones abruptas”.